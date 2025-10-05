ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Добруджа търси първи успех от август
Играчите на Атанас Атанасов заемат предпоследната 15-а позиция във временното класиране със 7 точки. "Жълто-зелените" нямат победа в последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 2 победи, 1 равенство и 1 загуба при голова разлика 6:6. Последният мач между двата тима от 2019 г. във Втора лига в Кърджали завърши 1:0 за домакините.
Момчетата на Александър Тунчев са на 12-о място с 9 точки. Кърджалийци спечелиха 1 от последните си 5 шампионатни срещи, а като гости имат 1 успех и 3 загуби при голова разлика 5:6. Арда има две победи в два мача срещу Добруджа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проверки по пазарите преди да започнат глобите, ако търговците не...
09:11 / 05.10.2025
Сладкото излиза солено тази есен
09:12 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
09:11 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
09:12 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
09:12 / 05.10.2025
Крум Зарков няма да бъде кандидат за президент
22:50 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета