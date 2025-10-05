Новини
Добруджа търси първи успех от август
Автор: Лъчезар Тодоров 09:12Коментари (0)167
© FB: ФК Добруджа 1919
Добруджа е домакин на Арда в мач от 11-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Дружба" започва в 15:00 часа и ще бъде ръководен от Никола Попов.

Играчите на Атанас Атанасов заемат предпоследната 15-а позиция във временното класиране със 7 точки. "Жълто-зелените" нямат победа в последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 2 победи, 1 равенство и 1 загуба при голова разлика 6:6. Последният мач между двата тима от 2019 г. във Втора лига в Кърджали завърши 1:0 за домакините.

Момчетата на Александър Тунчев са на 12-о място с 9 точки. Кърджалийци спечелиха 1 от последните си 5 шампионатни срещи, а като гости имат 1 успех и 3 загуби при голова разлика 5:6. Арда има две победи в два мача срещу Добруджа.



Статистика: