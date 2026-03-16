Арда е домакин на Добруджа в последен мач от 26 кръг на Първа лига. Двубоят в Кърджали започва в 18:00 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

Възпитаниците на Александър Тунчев са на 9-о място във временното класиране с 32 точки. Кърждалийци спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 4 победи, 4 равенства и 4 загуби при голова разлика 10:11. Последният мач между двата тима завърши 0:2 за Арда.

Момчетата на Ясен Петров са 12-и с 25 точки. "Жълто-зелените" спечелиха 3 от последните си 5 шампионатни срещи, а като гости имат 2 равенства и 10 поражения при голова разлика 5:20. Добруджа няма победа в три официални мача с Арда.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Арда е 1.63, докато този за гостите е 6.00. Равенството е оценено на 3.66.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арда е оценен на 1.66, докато евентуален триумф на Добруджа е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 3.50.