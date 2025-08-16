© Фейсбук виж галерията Голям пожар избухна край Българово. Заради силния вятър, огънят настъпва към вилната зона на населеното място.



От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила.



Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незававна евакуация на живущите в посока на юг от града, съобщава БНТ.