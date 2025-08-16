ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
От пожарната служба в Бургас заявиха, че на терен са изпратени 6 противопожарни автомобила.
Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert и е съобщено, че е необходима незававна евакуация на живущите в посока на юг от града, съобщава БНТ.
