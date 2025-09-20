© Burgas24.bg виж галерията Запалени отпадъци и пластмасови контейнери на сметосъбираща фирма в Бургас вдигнаха накрак огнеборците. Сигнал за пожара е подаден на тел. 112 около 13:20 часа.



На място 3 противопожарни с осем огнеборци и химическия бус на РДПБЗН Бургас.



Все още гасителните действия продължават.