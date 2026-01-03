Христо Стоичков излезе с прочувствен пост в социалните мрежи след новината за кончината на треньор номер 1 у нас за 20-и век - Димитър Пенев.
Именно под негово ръководство България стигна до 4-о място на Мондиал 1994 г., след което Стоичков бе удостоен с най-големия индивидуален футболен приз - "Златна топка".
"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа Стоичков в профила си във Facebook.
