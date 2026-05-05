Православната църква чества Света днес мъченица Ирина - Св. Ирина. Тя е живяла в апостолските времена на Балканите, в град Магедон, където баща й Ликиний бил областен управител. Родена като езичница от родители езичници, Пенелопа, както било името й преди светото Кръщение, се научила на християнската вяра от своя учител Апелиан. Тя била кръстена от св. апостол Тимотей (ученик на св. ап. Павел). Когато баща й решил да я задоми, тя отказала и така си навлякла гнева му. Той я подложил на мъчения, но след като се успокоил, сам приел християнството.

Св. Ирина била подлагана на мъчения още четири пъти, но Бог винаги я спасявал, като изпращал Свои ангели. Оцеляла след жестоки мъчения, в резултат на които мнозина повярвали в истинския Бог, тя обходила разни страни да проповядва словото Божие.

Извършила своето дело във втората половина на І век и началото на ІІ век.

Имен ден празнуват:

Ирина (което означава "мир"), Ирена, Иринка, Ириней, Мирослав, Мирчо, Мирослава и Мира.