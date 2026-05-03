Модерните тенденции в храненето, от кето диети до "суперхрани“ и масова употреба на хранителни добавки. все по-често водят до сериозни здравословни проблеми, вместо до очакваното подобрение. За това предупреждава пред Plovdiv24.bg гастроентерологът д-р Стоянка Джумеркова-Моллова от УМБАЛ "Каспела“, която ежедневно наблюдава последствията от крайни хранителни режими. Според нея стремежът към здравословен начин на живот често преминава границата на разумното и се превръща в риск. "Когато здравословното хранене стане крайност, то вече вреди. В много случаи проблемът е и психофункционален“, подчертава специалистът.

Един от най-честите симптоми при пациентите е подуване на корема, като причината невинаги е заболяване. Често зад дискомфорта стои прекомерната консумация на плодове и зеленчуци. Храни, богати на фибри, могат да доведат до сериозни оплаквания, особено ако не се приемат достатъчно течности.

Крайностите се проявяват и в популярността на различни диети. Кето режимът, при който въглехидратите почти напълно се изключват за сметка на мазнини и белтъчини, може да има сериозни последици. "Не страда само стомахът – засегнат е и черният дроб, както и целият организъм. Поддържането на състояние на ацидоза не е естествено за човешкото тяло“, обяснява д-р Джумеркова-Моллова.

От другата страна са хората, които се хранят почти изцяло с плодове и зеленчуци, изключвайки мазнини и белтъчини. И двата подхода водят до дисбаланс и проблеми с храносмилателната система. Според специалиста човешкото тяло има нужда от всички основни хранителни вещества - белтъци, мазнини и въглехидрати, но в умерени количества.

Причината за тези крайности често се корени в психологически фактори – натиск за перфектен външен вид и стремеж към контрол. Особено уязвими са младите хора, при които тези навици могат да доведат до дългосрочни здравословни последствия. В някои случаи се налага намесата не само на гастроентеролог, но и на психолог или психиатър.

Допълнителен риск представлява и неконтролираният прием на хранителни добавки. Много хора приемат десетки различни продукти с идеята да подобрят здравето си, без да осъзнават възможните взаимодействия и странични ефекти. Особено опасна е практиката здрави хора да приемат лекарства като метформин с цел удължаване на живота, което може да доведе до сериозни и дори животозастрашаващи състояния.

Онлайн пазарът също допринася за проблема, като предоставя лесен достъп до билки и добавки от цял свят. Част от тях могат да увредят черния дроб и да доведат до тежки състояния, ако се приемат без медицински контрол.

Специалистът обръща внимание и на тенденцията пациентите да се самодиагностицират чрез интернет или изкуствен интелект. Според нея това не може да замени професионалната медицинска оценка, която включва както физическото състояние, така и емоционалния контекст на пациента.

Cтремежът към здраве чрез крайности често води до обратния ефект. Балансът, умереността и консултацията със специалист остават най-сигурният път към дългосрочно добро здраве.