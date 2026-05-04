Регистрираха в тази сутрин слънчево изригване от предпоследния клас мощност, съобщи Институтът по приложна геофизика пред ТАСС.
"На 4 май в 04:33 московско време, в рентгеновия диапазон в групата от петна 4424 (N16W77) беше регистриран сигнал M1.8 с продължителност 31 минути," се казва в доклада, информира ФОКУС.
Слънчевите изригвания се разделят на пет класа според силата на рентгеновите лъчи: A, B, C, M и X. Минималният клас A0.0 съответства на радиационната мощност в орбитата на Земята от 10 нановата на квадратен метър. Изригванията могат да бъдат съпроводени от емисии на слънчева плазма, чиито облаци, достигащи Земята, могат да предизвикат магнитни бури.
