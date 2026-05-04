От НИМХ публикуваха прогнозата за времето до началото на следващата седмица.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток, информира Burgas24.bg.

През следващите дни въздушната маса ще е неустойчива.

В четвъртък и петък над Източна България ще има преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; възможни са и градушки.

В събота вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.

В неделя и понеделник вятърът ще отслабне и ще се завърти от изток-североизток. На места все още ще има валежи, но вероятността за гръмотевична дейност е по-малка.

През периода минималните температури ще се повишават и към почивните дни в повечето места ще са между 9° и 14°. Дневните ще са предимно между 20° и 25°, малко по-ниски в четвъртък и в събота; а в понеделник ще започне бързо и чувствително затопляне.