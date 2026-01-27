Предлагат служители на ДАНС да се разхождат пеша за по-добра форма
С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията.
Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.
