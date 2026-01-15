Манол Генов.
"Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството", посочи в профила си във Фейсбук кметът на старата столица Даниел Панов.
Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град.
"Здравето на великотърновци е на първо място! Именно заради това с народния представител Проф. д-р Костадин Ангелов, дм отправихме искания до МОСВ за комплексна проверка на предприятието и предприемане на мерки за максимално ограничаване на емисиите и миризмите, както и за привеждане на цялото производство в пълно съответствие с европейските екологични норми. В същата насока се обяви и Великотърновски общински съвет", припомня още Панов.
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
