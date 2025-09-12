Проф. Даниел Вълчев: Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга?

© "Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга? Когато задържаш някого под стража е след като си събрал доказателства, а не докато ги събираш. Юридически смисъл на оставането на Коцев в ареста няма. Правилата кога е налице организирана престъпна група също са незадоволителни“.



Това каза проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет.



Той коментира и случая с побоя над полицейския началник в Русе.



"В МВР няма никаква система за това кой дава информация и как я дава. Започвам да съм разколебан кога е станало, кой е започнал. Служител на МВР в свободното си време може ли и трябва ли да предотврати престъпление – мисля, че е длъжен по съответния ред – или да се намеси лично, или да информира колегите си. Дали това е станало, ние не знаем“, посочи още Вълчев.



"Държавата, това е редът и той зависи от всички нас. Той трябва да бъде предвидим и еднообразен. В какво положение сме – имаме временно изпълняващ длъжността главен прокурор, не е ясно кой е председател на ВАС, не е ясно кой е шеф на Военна полиция, на ДАНС, ВСС. Смисълът на мандатните органи е да има стабилност на институциите“, коментира още проф. Вълчев пред bTV.



По думите му тази непредвидимост влияе на чувството за ред в държавата.



Какъв трябва да бъде профилът на бъдещия президент?



"Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат на лявата част на спектъра по много причини. Големият въпрос е дали ще има конкуренция между партийни кандидати, което би било катастрофално, или дали ще има дебат накъде ще върви страната“, каза още Вълчев.