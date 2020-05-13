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|Òîâà îñòàíà ñëåä èçïúëíåíèåòî íà ïèÿíîòî øîôüîð÷å ñ áóðãàñêîòî "Ðåíî"
Ìåæäóâðåìåííî åêèï íà ìåäèÿòà íè å íà ìÿñòîòî íà ïúòíîòðàíñïîðòíîòî ïðîèçøåñòâèå. Ãëåäêàòà íàèñòèíà å ïîòðåñàâàùà. Òåïúðâà ùå ñòàíå ÿñíî äàëè îñâåí àëêîõîë ïèÿíèÿò ìëàäåæ, óïðàâëÿâàë ëåêèÿ àâòîìîáèë, å óïîòðåáèë è íàðêîòèöè.
Îôèöèàëíî îò ÎÄ ÌÂÐ:
"21-ãîäèøåí ïèÿí âîäà÷ óäàðè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà Ïðîèçøåñòâèåòî å ñòàíàëî â 4.30 ÷. òàçè ñóòðèí íà òåðèòîðèÿòà íà ÆÊ "Òðàêèÿ" â Ïëîâäèâ. Ñïîðåä ïîäàäåíàòà èíôîðìàöèÿ ïðè íàñòúïèëîòî ÏÒÏ ñà óäàðåíè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà ïðåä áëîê 195 â êâàðòàëà.
Åêèïúò, ïðèñòèãíàë íà ìÿñòî, å óñòàíîâèë, ÷å 21 ãîäèøåí ïðàâîñïîñîáåí âîäà÷ å óäàðèë ñ óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî "Ðåíî Ìåãàí" ïàðêèðàëèòå ïðåä áëîêà ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ìàðêèòå: "Ïåæî 106", äâà îïåëà âåêòðà, "Àóäè" è "Îïåë Ìåðèâà".
Íàíåñåíè ñà ñåðèîçíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Ìëàäèÿò ìúæ å èçïðîáâàí ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî è ñïîðåä îò÷åòåíîòî ïî íàäëåæíèÿ ðåä å ñåäíàë çàä âîëàíà ñ 0.96 ïðîìèëà àëêîõîë.
Ïðè èíöèäåíòà ñà ïîñòðàäàëè øîôüîðúò è íåãîâèÿ 20-ãîäèøåí ñïúòíèê, êîèòî ñà òðàíñïîðòèðàíè çà ïðåãëåä â áîëíèöà ñ ìíîæåñòâî ïîðåçíè ðàíè è ïîâúðõíîñòíè êîíòóçèè. Â ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ùå áúäå âçåòà è ïðîáà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ïîëèöåéñêè åêèïè èçâúðøâàò îãëåä íà ìÿñòîòî".
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ïðåäè 11 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Óæàñÿâàùà íàõîäêà! Ñúñåäè îòêðèõà òðóïà íà ìúæ â áëîêà ìåñåö ñëåä...
22:37 / 12.05.2020
Íå ñå çíàå êðàéíèÿò ðåçóëòàò îò ðàçõëàáâàíåòî íà ìåðêèòå
21:32 / 12.05.2020
Ñèíúò íà äåïóòàòà Ëú÷åçàð Èâàíîâ ïëàòè ãàðàíöèÿòà ñè, èçëèçà íà ñ...
21:32 / 12.05.2020
Ëèëàíà ïðîïëàêà îò àðåñòà: Ñ Áîæêîâ ñå ïîçíàâàìå îòäàâíà,íî íÿìàì...
20:36 / 12.05.2020
Ìîòîöèêëåòèñò çàãèíà íà ìÿñòî ïðè òåæêà êàòàñòðîôà êðàé Äóïíèöà
20:35 / 12.05.2020
Àíãåëêîâà: Ïðèçîâàâàì âñè÷êè áúëãàðè äà ïîñåùàâàò ðîäíîòî ×åðíîìî...
19:32 / 12.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äàâàò äîïúëíèòåëíà îòïóñêà, êîè ùå ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò?
20:54 / 11.05.2020
Íàé-ïîñëå! Îôèöèàëíî îòïàäíàõà îùå íÿêîëêî âàæíè çàáðàíè!
11:59 / 11.05.2020
Ïîëèöàèòå â Ðóåí çàêîï÷àõà øîôüîð, ñåäíàë ìíîãî ïèÿí çàä âîëàíà
09:20 / 11.05.2020
Âðúùàò âðåìåòî, êîãàòî ïî ìîðåòî èìàøå öåíè çà áúëãàðè
11:22 / 12.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
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Àíêåòà