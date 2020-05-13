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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:24 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (1)77
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âèæ ãàëåðèÿòà
"Ïèÿíñêà èñòîðèÿ. Â 4:26 ÷àñà "Ðåíî" ñ áóðãàñêà ðåãèñòðàöèÿ - ñïîðòåí ìîäåë íå âçèìà çàâîÿ è áëúñêà 5 êîëè. Ïúðâèòå 2 ñà êàòî îòðÿçàíè ñ íîæ îòçàä". Òîâà ñúîáùè íà ðåäàêöèîííàòà ïîùà ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg âúâ âðúçêà ñ èíöèäåíòà îò òàçè ñóòðèí â Ïëîâäèâ".

Ìåæäóâðåìåííî åêèï íà ìåäèÿòà íè å íà ìÿñòîòî íà ïúòíîòðàíñïîðòíîòî ïðîèçøåñòâèå. Ãëåäêàòà íàèñòèíà å ïîòðåñàâàùà. Òåïúðâà ùå ñòàíå ÿñíî äàëè îñâåí àëêîõîë ïèÿíèÿò ìëàäåæ, óïðàâëÿâàë ëåêèÿ àâòîìîáèë, å óïîòðåáèë è íàðêîòèöè.

Îôèöèàëíî îò ÎÄ ÌÂÐ:

"21-ãîäèøåí ïèÿí âîäà÷ óäàðè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà Ïðîèçøåñòâèåòî å ñòàíàëî â 4.30 ÷. òàçè ñóòðèí íà òåðèòîðèÿòà íà ÆÊ "Òðàêèÿ" â Ïëîâäèâ. Ñïîðåä ïîäàäåíàòà èíôîðìàöèÿ ïðè íàñòúïèëîòî ÏÒÏ ñà óäàðåíè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà ïðåä áëîê 195 â êâàðòàëà.

Åêèïúò, ïðèñòèãíàë íà ìÿñòî, å óñòàíîâèë, ÷å 21 ãîäèøåí ïðàâîñïîñîáåí âîäà÷ å óäàðèë ñ óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî "Ðåíî Ìåãàí" ïàðêèðàëèòå ïðåä áëîêà ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ìàðêèòå: "Ïåæî 106", äâà îïåëà âåêòðà, "Àóäè" è "Îïåë Ìåðèâà".

Íàíåñåíè ñà ñåðèîçíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Ìëàäèÿò ìúæ å èçïðîáâàí ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî è ñïîðåä îò÷åòåíîòî ïî íàäëåæíèÿ ðåä å ñåäíàë çàä âîëàíà ñ 0.96 ïðîìèëà àëêîõîë.

Ïðè èíöèäåíòà ñà ïîñòðàäàëè øîôüîðúò è íåãîâèÿ 20-ãîäèøåí ñïúòíèê, êîèòî ñà òðàíñïîðòèðàíè çà ïðåãëåä â áîëíèöà ñ ìíîæåñòâî ïîðåçíè ðàíè è ïîâúðõíîñòíè êîíòóçèè. Â ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ùå áúäå âçåòà è ïðîáà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ïîëèöåéñêè åêèïè èçâúðøâàò îãëåä íà ìÿñòîòî".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1
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