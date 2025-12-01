излезе с прочувствен пост в социалните мрежи относно"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Божинов в профила си в Instagram, добавяйки снимка на Любо Пенев.Припомняме, че "Ел Голеадор", който през тази година навърши 60 години, бе приет днес в болница в Германия, борейки се с онкологично заболяване.