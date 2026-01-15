Сподели Сподели
Един от най-известните български журналисти - Ники Кънчев разкри в социалните мрежи, че звездата на България от близкото минало Любослав Пенев е по-добре след интервенциите в Германия. 

Популярният у нас шоумен, радио и телевизионен водещ сподели в профила си във Facebook, следното: 

"Добри новини за Любо Пенев!

Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия!

Браво, Любо! Истински боец!

Урааа!". 

Припомняме, че "Ел Голеадор", както е известен Любослав Пенев, се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия от декември насам. 

Веднъж вече той се пребори с рака като това се случи през 1994-а година когато пребори такъв на тестисите. 

От ФОКУС вярваме, че битката отново ще бъде спечелена от легендата на българския и световен футбол!