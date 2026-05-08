Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ разшири международното си партньорство, подписвайки меморандум за разбирателство с ASOMI College of Sciences -Малта. Документът бе подписан от ректора на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров и президента на ASOMI College of Sciences проф. Дарио Силвестри, като поставя основа за съвместни образователни и научни инициативи.

Делегацията на БДУ, в която участваха зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Севдалина Турманова и проф. Евдокия Сотирова, бе част от официална българска делегация от ректори и заместник-ректори на висши училища, заедно с представители на Министерството на образованието и науката.

В рамките на визитата бяха проведени поредица от работни срещи, насочени към развитие на съвместни програми за обучение на чуждестранни студенти. Представени бяха възможностите на БДУ за съвместно обучение и академичен обмен, както и потенциалът на университета да привлича студенти от трети страни.

Делегацията посети учебната база на ASOMI College of Sciences в Пембрук, където се запозна с условията за обучение и възможностите за споделяне на образователни ресурси.

Ключов акцент в програмата бе и проведената работна среща с министъра на образованието, спорта, младежта, научните изследвания и иновациите на Малта – доктор хонорис кауза г-н Клифтън Грима. В рамките на разговора бяха обсъдени конкретни възможности за развитие на съвместни образователни дейности и инициативи, насочени към обучение на международни студенти.

Подписаният меморандум предвижда насърчаване на академичния обмен, съвместни образователни програми и изграждане на устойчиви партньорства между двете институции, като част от стратегическата политика на БДУ за интернационализация и разширяване на международното сътрудничество.