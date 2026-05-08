Община Бургас, съвместно с Бургаската велосипедна общност и Go to Burgas, кани всички жители и гости на града да се включат в специално организирано велошествие, което ще даде възможност на участниците да изживеят част от трасето на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d’Italia.

Събитието ще се проведе на 9 май 2026 г. (събота), със старт в 12:00 часа от площад "Тройката“. Участниците ще преминат първите 6 километра от официалното трасе на Giro d’Italia в Бургас, като маршрутът ще ги отведе през ключови градски артерии до района на Арена Бургас, а финалът ще бъде на терасата на Морско казино в Морската градина, където ще се състои обща снимка и споделено преживяване.

Велошествието няма да има състезателен характер и е подходящо за всички – деца и семейства, начинаещи и опитни колоездачи. Целта е да събере хората около идеята за активен и здравословен начин на живот, както и да ги потопи в атмосферата на "розовата магия“ на Giro d’Italia.

Инициативата се провежда в партньорство с Община Бургас и е създадена от колоездачи за колоездачи, с фокус върху споделеното преживяване и безопасността на участниците.

За осигуряване на реда и безопасността трасето ще бъде временно затворено за автомобилно движение до 12:20 часа, като участниците трябва да спазват стриктно указанията на организаторите и пътна полиция.

Община Бургас кани всички любители на колоезденето и активния начин на живот да се включат в това специално събитие и да станат част от незабравим момент, в който градът се превръща в сцена на световния спорт.

