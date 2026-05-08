В ПГРЕ "Г. С. Раковски“ днес беше официално открит нов STEM център, който предоставя на учениците модерна и високотехнологична образователна среда за обучение, развитие на практически умения и работа по иновативни проекти, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Цели

Новият център е изграден с цел да насърчава интереса на младите хора към науката, технологиите, инженерството и математиката, като съчетава съвременни методи на преподаване с интерактивно обучение и работа в екип.

Съвременно оборудване и пространства

STEM центърът разполага със съвременно оборудване, дигитални технологии и специализирани пространства за обучение, които ще дадат възможност на учениците да развиват своята креативност, аналитично мислене и практически компетентности.

Официалното откриване

На събитието присъстваха заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики на Бургас Михаил Ненов, началникът на Регионалното управление на образованието Валентина Камалиева, директорът на училището Росица Пенчева, директори на училища, учители и ученици. Те подчертаха значението на инвестициите в модерно образование и необходимостта младите хора да получават знания и умения, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда.

Демонстрации и експерименти

Гостите разгледаха новите кабинети, където възпитаници на гимназията демонстрираха пред тях опити и експерименти, използвайки модерното оборудване.

Откриването на новия образователен център е още една стъпка към утвърждаването на Бургас като град, който инвестира последователно в качественото образование и в създаването на модерна учебна среда за младите хора.