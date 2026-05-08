Днес започва 109-ото издание на Колоездачната обиколка на Италия, а Бургас ще е домакин на финала от първия етап на надпреварата.

Това налага да бъдат затворени улиците, по които ще преминат състезателите.

Ето каква е организацията на движение днес:

Ул. "Адам Мицкевич“ остава затворена за движение през целият ден и ще бъде отворена за движение след 21:00 часа;

Участъкът на бул. "Демокрация“ от ул. "Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. "Сан Стефано“ остава затворен за движение през целият ден и ще бъде отворена след 21:00 часа;

Участъкът на бул. "Демокрация“ от ул. "Цар Симеон I-ви“ до ул. "Дунав“ ще бъде затворен за движение в интервала от 07:00 часа до 21:00 часа;

Участъкът от ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ между ул. "Демокрация“ и ул. "Велико Търново“ ще бъде затворен за движение в интервала от 07:00 часа до 21:00 часа;

Участъкът от ул. "Велико Търново“ между ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ и ул. "Константин Величков“ ще бъде затворен за движение в интервала от 07:00 часа до 21:00 часа;

Участъкът от ул. "Константин Величков“ между ул. "Велико Търново“ и ул. "Демокрация“ ще бъде затворен за движение в интервала от 07:00 часа до 21:00 часа.

Първият етап на обиколката преминава през гр. Бургас по следните булеварди и улици – бул. "Димитър Димов“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, ул. "Демокрация“, ул. "Булаир“, бул. "Иван Вазов“, ул. "Индустриална“, ул. "Спортна“, бул. "Тодор Александров“, път I-9 "Пода“, гр. Созопол и обратно.

Считано от 12:00 часа на 08 май до преминаване на последния автомобил от съпътстващата колона по трасето, ще бъдат напълно затворени за движение следните булеварди и улици:

Път I-9 – Летище Бургас до ул. "Транспортна“;

бул. "Димитър Димов“ между ул. "Транспортна“ и ул. "Панайот Волов“;

ул. "24 черноморски пехотен полк“ между ул. "Панайот Волов“ и ул. "Демокрация“;

ул. "Демокрация“ между бул. "Сан Стефано“ и ул. "Булаир“;

ул. "Булаир“ между ул. "Демокрация“ и бул. "Иван Вазов“;

бул. "Иван Вазов“ между ул. "Булаир“ и ул. "Индустриална“;

ул. "Индустриална“ между бул. "Иван Вазов“ и ул. "Спортна“;

ул. "Спортна“ между ул. "Индустриална“ и бул. "Тодор Александров“;

бул. "Тодор Александров“ между ул. "Одрин“ и бул. "Захари Стоянов“;

път I-9 между "Тодор Александров“ и пътен възел "Крайморие“.

Всички пресичащи улици, които се включват в посочените участъци, се затварят в зоната на кръстовищата.

След преминаването на участниците в състезанието по трасето ще се осъществява пропускателен режим.

В интервала от 12:00 часа на 08 май до 19:00 часа на 9 май изцяло се затварят за движение ул. "Димитър Бракалов“ между ул. "Сердика“ и пл. "Тройката“.

Ето какви са промените в маршрутите на градския превозвач "Бургасбус":

На 8 май в интервала от 04:30 ч. до 13:00 ч. и от 17:30 ч. до края на деня градските и междуселищни линии ще се движат по следния начин:

линия Б1 и линия Б2 ще преминават по редовния си маршрут

линия Б11 от Терминал "Изгрев“ и линия Б12 от Терминал "Славейков“ ще преминават без промяна по маршрута до спирка "Зорница“ (УМБАЛ), след което маршрута продължава по бул. "Стефан Стамболов“, бул. "Сан Стефано“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Цар Петър“ и продължава по установения маршрут по бул. "Иван Вазов“

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

линии Б11 и линия Б12 от Терминал "Меден рудник“ – ще преминават без промяна на маршрута до бул. "Иван Вазов“, след което продължават по ул. "Цар Петър“, ул. “Христо Ботев", бул. “Сан Стефано", бул. “Стефан Стамболов" и продължават по установения маршрут след спирка "Зорница“ (УМБАЛ)

Няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

линия 11 ще преминава без промяна на маршрута до бул. "Никола Петков“, след което продължава по бул. "Стефан Стамболов“, бул. "Сан Стефано“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Цар Петър“ – Терминал Юг - и продължава по установения маршрут по бул. “Иван Вазов“

Няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

линия 12 ще преминава без промяна на маршрута до Терминал Юг, след което продължава по ул. "Христо Ботев“, бул. "Сан Стефано“, бул. "Стефан Стамболов“, бул. "Никола Петков“, продължава по установения маршрут в ж.к "Изгрев“ и ж.к. "Славейков“

Няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро

линии 3, 6, 32, Бургас – Българово, Бургас - Горица - от Автогара Запад ще преминават без промяна на маршрута до бул. "Сан Стефано“, но вместо по ул.“Демокрация“, ще продължат по бул. "Стефан Стамболов“, като след спирка "Зорница“ (УМБАЛ) ще продължат по установения маршрут

Няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – ще преминават без промяна на маршрута до спирка Зорница (УМБАЛ Бургас), след което продължава по бул. "Стефан Стамболов“ и бул. "Сан Стефано“ до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище

линия 8

от Автогара Запад, вместо по ул. “Сан Стефано" , ще премине по бул. "Мария Луиза“, надлез "Индустриална“, след което продължава по установения маршрут

Няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

от кв. Горно Езерово – без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“, след което преминава по бул. “Мария Луиза" до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

линия 15

- от Автогара Юг ще премине по ул. "Цар Петър“ - ул. "Христо Ботев“ – бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов ще продължи по установения маршрут след спирка "Зорница“ (УМБАЛ)

няма да се обслужват спирки: Булаир, Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от кв. Сарафово - без промяна на маршрута до спирка "Зорница“ (УМБАЛ), след което продължава по бул. "Стефан Стамболов“ - бул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Цар Петър“ до Автогара Юг

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко и Булаир

Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути

На 08.05.2026 г. от 13:00 ч. до 17:30 ч. се очаква да бъдат затворени напълно или частично основни пътни артерии. Ще има нарушения в разписанията на всички линии и престояване на автобуси в различни части по трасето.

За посочения период от време ще бъде въведена следната организация на движение в градския и междуселищен транспорт:

- от 13:00 ч. до 15:00 ч. линии № 15, Бургас – Поморие няма да бъдат обслужвани, а от 15:00 до 17:30 ще тръгват от Автогара Запад и ще преминават по следните маршрути:

линия 15

- Автогара Запад – бул. "Сан Стефано“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по утвърдения маршрут

няма да се обслужват спирки: Автогара Юг, Булаир, Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от кв. Сарафово - без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“, след което преминава по бул. "Сан Стефано“ до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Автогара Юг

линия Бургас - Поморие

- Автогара Запад – ул. "Сан Стефано“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Никола Петков“ - продължава по утвърдения маршрут

няма да се обслужват спирки: Автогара Юг, Константин Величков, Копривщица, Парк Езеро

- от гр. Поморие - без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ , след което продължава по бул. "Сан Стефано“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Автогара Юг

- от 13:00 ч. до 17:30 ч. линии № 17, № 5, Бургас – Созопол няма да бъдат обслужвани

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“, след което преминава по бул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“ – ул. "Индустриална“ – пътен възел Юг и продължава по устновения маршрут

няма да се обслужват спирки: Опера, Терминал Юг, Спортна

- от Меден рудник – без промяна на маршрута до пътен възел Юг, след което преминава по ул. “Индустриална" – бул. "Мария Луиза“ и продължава по установения маршрут по бул. "Сан Стефано“

Няма да се обслужват спирки: Спортна, Терминал Юг, Тройката

Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“, след което преминава по бул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“ – ул. "Индустриална“, като след пътен възел Юг продължава по установения маршрут

няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от Меден рудник без промяна на маршрута до пътен възел Юг, след което преминава по ул. “Индустриална" – бул. "Мария Луиза“ – бул. "Сан Стефано“ и продължава по маршрута по бул. "Стефан Стамболов“, след спирка "Зорница“ (УМБАЛ)

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

№ 9

- от Славейков без промяна на маршрута до Билкова аптека, след което преминава по бул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“ – ул. "Индустриална“ и продължава по установения маршрут след пътен възел Юг

Няма да се обслужват спирки: Христо Ботев, Опера, Транспортна болница, Иван Вазов, Спортна

- от Меден рудник без промяна на маршрута до пътен възел Юг, след което преминава по ул. “Индустриална" – бул. "Мария Луиза“ – бул. "Сан Стефано“ и продължава по установения маршрут по ул. "Одрин“

Няма да се обслужват спирки: Спортна, Иван Вазов, Цар Петър, Тройката

линия 11 – без промяна на маршрута до бул. "Никола Петков“, след което преминава по бул. "Стефан Стамболов“ - бул. "Сан Стефано“ до Автогара Запад, след което продължава по установения маршрут

Няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Терминал Юг, Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

линия 12 без промяна на маршрута до Автогара Запад, след което преминава по бул. "Сан Стефано“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Никола Петков“ и продължава по маршрута в ж.к. "Изгрев“ и ж.к. "Славейков“

Няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро

линия 6

- от Автогара Запад ще премине по бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов“, през кв. Ветрен – кв. Банево – с. Изворище – с. Брястовец – кв. Рудник до кв. Черно море

Няма да се обслужват спирки в Бургас: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, бл. 14, Никола Петков, Димитър Димов

- от Черно море - Рудник – през с. Брястовец – с. Изворище – кв. Банево – кв. Ветрен - бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Сан Стефано“ до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки в Бургас: Димитър Димов, Никола Петков, Зорница, бл. 14

линии 3, 32, Бургас – Българово, Бургас - Горица - от Автогара Запад вместо по бул. "Демокрация“, ще премине по бул. "Стефан Стамболов“, като след спирка "Зорница“ (УМБАЛ) ще продължи по установения маршрут

Няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – бул. "Сан Стефано“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище

№ 8

- от Автогара Запад, вместо по бул. "Сан Стефано“ ще премине по бул. "Мария Луиза“, надлез "Индустриална“, след което ще продължи по установения по маршрут

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“, след което ще продължи по бул. “Мария Луиза" до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

ВАЖНО: Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на "Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- втория етаж на мол "Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“)

- Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. "Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК

Цялата информация, свързана с подготовката и организацията на Giro d’Italia, маршрута и съпътстващите събития можете да откриете в новия сайт info.gotoburgas.com