Голям ден за Бургас е днес – легендарната Обиколка на Италия минава два пъти през морския град, за да финишира в следобедните часове пред специално изградена арка на ул. "Демокрация“, непосредствено до кръстовището с ул. "Гурко“.
На територията на Община Бургас колоната минава през следните улици и отсечки:
-кв. "Сарафово“ посока Поморие към гр. Бургас (през Тромпета) към кръговото на ул. "Транспортна и бул. Димитър Димов.
В града се преминава в следната последователност:
Бул. "Димитър Димов“- ул. "24-ти Черноморски пехотен полк“ – бул. "Демокрация“ – ул. "Булаир“ – ул. "Иван Вазов“ – надлез към стадион "Черноморец“ – ул. "Спортна“ – бул. "Тодор Александров“ (посока изход за Созопол)- преминава се по целия път до гр. Созопол през самия град, през Каваци и Дюни, шофьорски плаж, завърта се на блато "Алепу“ – връщане към гр. Созопол и отново по междуградския път Созопол – Бургас – влизане в Бургас към бул. Тодор Александров - ул. "Спортна“ – надлез от стадион "Черноморец“ към ул. "Иван Вазов“ – гаров площад – ул. "Булаир“- бул. "Демокрация“ (през "Гъбката“) –ФИНАЛ бул. "Демокрация“ (до Професионална гимназия по транспорт)
Ориентировъчни часове
Несебър официален старт - 0 км - 13:50
Несебър километър 0 - 0 км - 14:00
Сл. Бряг - кръстовище с път 9 - 2,7 км - 14:03
Равда - 7,8 км - 14:09
Ахелой - 11,5 км - 14:14
Поморие - 19,2 км - 14:23
Поморие - западен пътен възел - 23,3 км - 14:28
Летище Бургас - 27,7 км - 14:34
Бургас - "Димитър Димов" - 32.3 км - 14:40
Бургас - "24 Черноморски пехотен полк" - 38.8 км - 14:48
Бургас - изход към път 9 - 42.2 км - 14:52
Възел за Малко Търново - 50.2 км - 15:03
Възел за Росен - 56.8 км - 15:11
Възел за Черноморец - 65.3 км - 15:22
Начало на обиколката - 70.9 км - 15:29
Свети Тома - 78.9 км - 15:40
Агалина - 84.3 км - 15:47
Созопол - 90.0 км - 15:54
Обиколка 2 - 93.0 км - 15:57
Свети Тома 2 - 101.0 км - 16:08
Агалина 2 - 106.4 км - 16:15
Созопол 2 - 112.0 км - 16:21
Край на обиколките - 115.0 км - 16:25
Възел за Черноморец - 120.5 км - 16:32
Възел за Росен - 129.0 км - 16:42
Възел за Малко Търново - 135.4 км - 16:50
Бургас - "Спортна"/"Индустриална" - 143.4 км - 16:59
Бургас - "Демокрация" - ФИНАЛ - 147.0 км - 17:04
За феновете
Специални шатри с оригинален мърч за феновете на Giro d’Italia ще бъде разположен в близост до финиша в Бургас. Там ще откриете тениски, шапки, раници, бутилки за вода и други атрактивни предложения, които ще останат спомен от този исторически ден.
Екрани
Община Бургас създава допълнително удобство и празнична атмосфера за бургазлиите и гостите на града, като осигурява екран с размери 4.50 х 2.50 метра пред сградата на общината.
На него ще бъдат излъчвани на живо етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май, предоставяйки още възможности за споделено преживяване и подкрепа към участниците. Община Бургас кани всички жители и гости на града да станат част от това вълнуващо преживяване и да споделят емоцията от Giro d’Italia на открито.
Цялата обиколка ще бъде излъчвана по Eurosport и HBO MAX.
Важна информация:
- Зоните около старта и финала са затворени за публиката
- Препоръчително е да се придвижвате пеша, защото улиците и паркингите около старта и финала на състезанието ще бъдат затворени.
Организаторите Ви напомнят:
Да не преминавате през колоездачното платно, особено преди старта и финала на състезанието
Да не оставяте висящи предмети, които могат да се закачат от колоездачите
Да не посягате към предмети на състезателите.
