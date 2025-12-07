Борислав Гуцанов.
По закон при бедствие пострадалите имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или до 1914 лв. По предложение на министър Гуцанов след водните и огнени бедствия Министерският съвет прие възможността за допълнително подпомагане с 3000 лева за хората, за които пострадалият имот е единствено жилище и законно построено, посочват в съобщение от социалното министерство.
До седмица-две социалното министерство предстои да обяви нова програма, свързана с подпомагане на общините по европейски програми, за която се чака още одобрение. Тя ще засяга и почистване на сухи дерета, реки, корита, залесяване с цел превенция.
Смятаме, че нещата трябва да стават по друг начин, а не след като стане бедствието да кажем какво стана, зимата ни изненада, водата ни изненада, коментира Борислав Гуцанов.
По време на парламентарния контрол в петък премиерът Росен Желязков анонсира, че до дни социалното министерство ще обяви специална мярка за подпомагане на общини при превенция на сухи дерета, информират от daricnews.
