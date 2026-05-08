Масово падане половин километър преди финала беляза днешния старт от първия етап на тазгодишното издание на Giro d'Italia. Все пак най-бързият от тя бе Пол Мание от отбра на Куик-Степ, предаде репортер на Burgas24.bg.

Французинът заслужи първата розова фланелка (Maglia Rosa) при старта на втория етап. Той започва утре от пл. "Тройката" в 14:00 ч., след което състезателите ще се отправят към Велико Търново.

Точно в 13:50 часа днес бе даден официалният старт на Колоездачната обиколка на Италия (Giro d’Italia). Първият етап е с дължина 147 километра. Той стартира от стария град в Несебър, премина през Равда, Ахелой и Поморие, отвеждайки колоездачите към Бургас, Созопол и отново Бургас. Началото бе дадено от кмета на града Николай Димитров.

В първите километри състезателите минаха под парадна обстановка през града, защитен от ЮНЕСКО. След малко повече от 8 км. колоездачите получиха сигнал за влизане в състезателен режим като започна същинската част от надпреварата