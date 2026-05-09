За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първия етап и старта на втория етап от обиколката. За целта в дните от 6 до 9 май се налага временна организация на движението. Част от улиците ще бъдат затворени, ще има промяна и в маршрутите на автобусите от градския транспорт, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Днес Бургас е домакин на старта на втория етап от обиколката и има временната организация на движение за този ден.

В интервала от 05:00 часа до 14:00 часа изцяло се затварят за движение следните булеварди и улици:

Бул. "Сан Стефано“ между ул. "Христо Ботев“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Бул. "Стефан Стамболов“ между бул. "Сан Стефано и ул. "Ген. Гурко“;

Ул. "Александровска“ между бул. "Сан Стефано“ и ул. "Васил Левски“;

Ул. "Васил Левски“ между ул. "Александровска“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Ул. "Пробуда“ между ул. "Александровска“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Ул. "Македония“ между ул. "Александровска“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Ул. "Цар Самуил“ между ул. "Александровска“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Ул. "Славянска“ между ул. "Ген. Гурко“ и ул. "Михаил Лермонтов“;

Ул. "Михаил Лермонтов“ между ул. "Славянска“ и бул. "Алеко Богориди“;

Бул. "Алеко Богориди“ между ул. "Михаил Лермонтов“ и ул. "Александровска“;

Ул. "Александровска“ между бул. "Алеко Богориди“ и ул. "Сливница“;

Ул. "Сливница“ между ул. "Христо Ботев“ и пл. "Тройката“;

Ул. "Хан Аспарух“ между пл. "Тройката“ и ул. "Славянска“;

Ул. "Мара Гидик между ул. "Васил Априлов“ и ул. "Сливница“.

Ул. "Димитър Бракалов“ между ул. "Сердика“ и пл. "Тройката“ е затворена до 18:00 часа на днес.

Началото на втория етап Бургас - Велико Търново е в 11:55 часа от площад "Тройката“.

Трасето преминава по следните улици и булеварди:

ул. "Александровска“, бул. "Иван Вазов“, ул. "Цар Петър“, ул. "Христо Ботев“, ул. "Одрин“, ул. "Струга“, бул. "Стефан Стамболов“ в посока кв. Ветрен и гр. Айтос.

Считано от 09:00 часа днес до преминаване на последният автомобил от съпътстващата колона по трасето, ще бъдат напълно затворени за движение следните булеварди и улици:

Бул. "Иван Вазов“ между ул. "Константин Фотинов“ и ул. "Уилям Гладстон“;

Ул. "Цар Петър“ между бул. "Иван Вазов“ и ул. "Фердинандова“;

Ул. "Христо Ботев“ между ул. "Фердинандова“ и бул. "Сан Стефано“;

Ул. "Одрин“ между ул. "Сан Стефано“ и кръгово кръстовище "Трапезица“;

Бул. "Тодор Александров – от надлез "Владимир Павлов“ до кръгово кръстовище "Трапезица“;

Бул. "Струга“ между кръгово кръстовище "Трапезица“ и бул. "Стефан Стамболов“;

Бул. "Стефан Стамболов“ между бул. "Струга“ и бул. "Транспортна“;

Път I-9 между ул. "Транспортна“ и път I-6 в посока кв. Ветрен и гр. Айтос.

Около 12:10 колоната преминава през кв. "Ветрен“, след което напуска пределите на община Бургас в направление Айтос-Сливен с крайна точка – Велико Търново.

Днес отново се очаква да бъдат затворени напълно или частично основни пътни артерии.

Днес от първите курсове за деня до 10:45 ч. следните линии ще минават по изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ - бул. "Демокрация“ – ул. "Булаир“ – Терминал Юг - продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – по маршрута Терминал Юг – ул. "Булаир“ – бул. "Демокрация“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов

линии 3, 6, 32, Бургас – Българово , Бургас - Горица

- от Автогара Запад – бул. "Сан Стефано“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ - продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация

- от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – без промяна на маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Струга“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище, Александровска, Шейново, Дебелт

№ 8

- от Автогара Запад – бул. "Мария Луиза“ – надлез "Индустриална“ – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“ - бул. “Мария Луиза" – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

Днес от 10:45 до 13:00 ч. отново се очаква да бъдат затворени напълно или частично основни пътни артерии.

За посочения период от време ще бъде въведена следната организация на движение в градския и междуселищен транспорт:

- линии № 9, № 11, № 12, № 3, № 6, № 32, Бургас - Българово няма да бъдат обслужвани

- след 10:45 ч. следните линии ще минават по изменени маршрути:

Б1

- от Изгрев –се движи без промяна на маршрута в к-с "Изгрев“ до ул. "Петко Задгорски“, след което продължава по ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Димитър Димов“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Демокрация“, ул. "Булаир“, Терминал Юг и продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – се движи без промяна по маршрута до Терминал Юг, след което продължава по ул. "Булаир“, бул. "Демокрация“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Димитър Димов“,ул. "Атанасовско езеро“, ул. "Петко Задгорски“ и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов, Зорница, Никола Петков

Б2

- от Славейков – Автобусите се движат по ул. "Проф. Яким Якимов“, бул. "Транспортна“, ул. "Димитър Аврамов“, ул. "Георги Калоянчев“, ул. "Петко Задгорски“, ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Димитър Димов“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Демокрация“, ул. "Булаир“, Терминал Юг и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Янко Комитов, Антон Страшимиров, Тракия, Младост, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера

- от Меден рудник – Автобусите се движат без промяна на маршрута до Терминал Юг, след което продължават по ул. "Булаир“, бул. "Демокрация“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Димитър Димов“, ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Никола Петков“, ул. "Лазар Маджаров“, ул. "Янко Комитов“ до Терминал Славейков

Няма да се обслужват спирки: Тройката, Александровска, Стефан Стамболов, Зорница, Младост, Тракия, Антон Страшимиров, Янко Комитов

Б11

- от Изгрев– Автобусите се движат без промяна на маршрута до ул. "Петко Задгорски“, след което продължава по ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Димитър Димов“,ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Демокрация“, ул. "Булаир“ - Терминал Юг и продължава по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

- от Меден рудник – автобусите се движат по маршрута без промяна до Терминал Юг, след което продължават по, ул. "Булаир“, бул. "Демокрация“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Димитър Димов“, ул. "Атанасовско езеро“, ул. "Петко Задгорски“, след което продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Зорница, бл. 14,

Б12

- от Славейков – движат се по ул. "Проф. Яким Якимов“,вместо по бул "Стефан Стамболов“ продължава по бул. "Транспортна“, ул. "Димитър Аврамов“, бул. " Никола Петков“, ул. "Атанасовско езеро“ , бул. "Димитър Димов“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Демокрация“, ул. "Булаир“, Терминал Юг, след което продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Тракия, Младост, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

- от Меден рудник – движат се без промяна на маршрута до Терминал Юг, след което продължава по ул. "Булаир“, бул. "Демокрация“, и продължава по ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Димитър Димов“, ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Никола Петков“, ул. "Димитър Аврамов“, бул. "Транспортна“, ул. "Проф. Яким Якимов“, Терминал Славейков

Няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Младост, Изгрев, бл. 3

15

- от Терминал Юг – Автобусите се движат по ул. "Булаир“, бул. "Демокрация“, продължава по ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Димитър Димов“, ул. "Атанасовско езеро“, ул. "Петко Задгорски“, бул. "Транспортна“ и продължава по редовния маршрут

няма да се обслужват спирки: Ген. Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация, Зорница, Младост, Изгрев, бл. 3

- от Сарафово – автобусите се движат без промяна на маршрута до бул. "Транспортна“, след което продължават по ул. "Петко Задгорски“, ул. "Атанасовско езеро“, бул. "Димитър Димов“, ул. "24-ти пехотен черноморски полк“, бул. "Демокрация“, ул. "Булаир“ до Терминал Юг

Няма да се обслужват спирки: Транспортна, Тракия, Младост, Зорница, Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Ген. Гурко

№ 8

- от Автогара Запад – Вместо по бул. "Сан Стефано“ автобусите ще се движат по бул. "Мария Луиза“, надлез "Индустриална“ и продължават по установения маршрут

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

- от кв. Горно Езерово – Движат се без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“, продължават по бул. “Мария Луиза" до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

7

- от Автогара Запад – Автобусите не преминават по бул. "Сан Стефано“ , а през ул. "Одрин“ продължават по маршрута

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Одрин

- от Долно Езерово – Движат се без промяна на маршрута до ул. "Одрин“, след което продължават директно към Автогара "Запад“

Няма да се обслужват спирки: Трапезица, Шейново, Дебелт

7А

- от Автогара Запад – Автобусите не преминават по бул.“Сан Стефано“ и ж.к. "Славейков“ , а през ул. "Одрин“, Терминал Славейков и продължава по маршрута

Няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Трапезица, Даме Груев, Лазар Маджаров, Славейков, бл. 9, Славейков, бл. 16, Славейков, бл. 30, Славейков, бл. 31

- от Лозово – Движат се без промяна на маршрута до Терминал "Славейков“ , продължава по ул. "Одрин“ – Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Славейков, бл. 31, Славейков, бл. 30, Славейков, бл. 16, Славейков, бл. 9, Даме Груев, Трапезица, Шейново, Дебелт

№ 5, № 16, № 18А

- от Автогара Запад Автобусите ще се движат по бул. "Мария Луиза“ – надлез "Индустриална“, след което продължават по редовните маршрути

няма да се обслужват спирки: Одрин, Трапезица, Шейново, Дебелт

- от Равна гора, Полски извор, Твърдица – Движат се без промяна на маршрута до надлез "Индустриална“, продължава по бул. Мария Луиза“ до Автогара Запад

Няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Отец Паисий, Трапезица

ВАЖНО! Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки на градския транспорт по изменените маршрути

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на "Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол "Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиостанция "Лукойл“)

- Бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“)

Паркингът на ул. "Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.