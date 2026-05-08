Всички автомобили, които са паркирани в пресечките на ул. "Александровска“ между бул. "Сан Стефано“ и ул. "Левски“ трябва да бъдат преместени още днес, най-късно в следобедните часове на деня, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Тъй като районът е жилищна зона, след 14 часа днес автомобилите ще могат да излизат, но не и да влизат до приключването на старта от втория етап на колоездачната обиколка на Giro d’Italia в Бургас.

Общината ще премести автомобилите безплатно

Екипи на Община Бургас ще започнат да преместват автомобилите, които са паркирани в района, а собствениците им ще бъдат уведомявани къде са преместени колите им. Репатрирането в този случай не е санкция за нарушение и няма да се таксува.

Алтернативни места за паркиране

Днес и утре крайните десни ленти на бул. "Сан Стефано“ ( между бул. "Стефан Стамболов“ и ул. "Демокрация“) и ул. "Одрин“ (между "Трапезица“ и бензиностанция "Лукойл“) са обособени като зони за безплатно паркиране. Възползвайте се от тях.