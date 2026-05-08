Над Черноморието в събота облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. В събота в Бургас се очаква променливо време с температури между 12‑19 °, а в неделя ще правили и прегърми с температури 13‑19 °. Очаква се в източната половина от страната да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Уикенд с дъжд и гръмотевици

Море

Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В страната

През тази нощ облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10° и 15°. В събота облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°.