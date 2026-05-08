По Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. В Бургас градусите ще са между 11° и 17°.

Море

Температурата на морската вода е 13°-14°с около 2 бала вълнение.

В страната

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Днес облачността ще се увеличава. Около и след обяд главно в Западна и Централна България ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

В планините

Облачността ще е значителна, след обяд купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Прогнозата през следващата седмица