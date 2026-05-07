През почивните дни

През уикенда ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.

Слънце и валежи в началото на седмицата

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще е значителна, с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Вятърът ще е слаб, в понеделник от юг, във вторник от запад-северозапад. Дневните температури ще се повишават и във вторник максималните ще са между 23° и 28°.

Застудяване в средата на седмицата

В сряда и четвъртък с усилване на вятъра ще проникне относително хладен въздух. Валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат с 4–5 градуса.