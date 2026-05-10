Мариус Куркински представя за първи път в Бургас премиерата на най - новия си моноспектакъл "BG Мариус" през следващата седмица. Той е изграден по творби на български писатели и драматурзи.

Със своя характерен стил, емоционалност и силно сценично присъствие, Мариус Куркински отново ще поведе публиката към света на българската литература и духовност. Сценичната версия, режисурата и изпълнението са дело на Мариус Куркински. Художник на спектакъла е Милен Боричев, музиката е на Емилиян Гацов – Елби, а помощник-режисьор е Марио Гълъбов. В сценичния екип участват Ваня Иванова, Йордан Минов и Димитрий Петров. Продуцент е Кирил Кирилов – Ажур Пико.

"Да си говорим на свещения език, той ни прави по-силни. Българското е у всеки от нас – не можем да избягаме от него“, споделя пред БНР Мариус Куркински.

Моноспектакъл "BG Мариус" ще бъде представен на 13 май от 19:00 часа в зала "Тончо Русев“ на Културен дом НХК.