На Летище Бургас вчера посрещнаха подновените полети на Luxair Luxembourg Airlines и първите пътници от Люксембург, готови да се потопят в слънцето, морето и атмосферата на българското крайбрежие, съобщават от Летище Бургас.

Luxair е националният превозвач на Люксембург със седалище в Мюнсбах и хъб на летище Люксембург. Той извършва редовни полети до дестинации в Европа, Северна Африка, Средиземноморието и Близкия изток, както и допълнителни чартърни и сезонни услуги. Това е единствената авиокомпания за превоз на пътници в Люксембург, предлагаща редовни, нечартърни услуги.