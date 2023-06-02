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|На Черешова Задушница използвайте градския транспорт на Бургас
- Линия Б1
→ Терминал Меден рудник – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Спортна" – Терминал Юг – бул. "Христо Ботев" – Александровска – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – Александровска – бул. "Христо Ботев" – Терминал Юг – ул. "Спортна" – бул. "Захари Стоянов" – бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" – Терминал Меден рудник
- Линия 11
→ Терминал Славейков – ул. "Проф. Якимов" – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – бул. "Демокрация" – Ж.П. гара – бул. "Мария Луиза" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Янко Комитов" – Терминал Славейков
- Линия 12
→ Терминал Славейков – ул. "Янко Комитов" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Мария Луиза" – Ж.П. гара – бул. "Демокрация" – Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. "Проф. Якимов" – Терминал Славейков
- Линия 15
→ Автогара Юг – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Транспортна" – кв. Сарафово
→ кв. Сарафово – ул. "Транспортна" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – Автогара Юг
- Линия Б11
→ Терминал Меден рудник – ул. "Въстаническа" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Индустриална" – бул. "Иван Вазов" – бул. "Демокрация" – бул. "Стефан Стамболов" – ул. "Никола Петков" – ул. "Петко Задгорски" – Терминал Изгрев
→ Терминал Изгрев – ул. "Петко Задгорски" – ул. "Никола Петков" – бул. "Стефан Стамболов" – бул. "Демокрация" – ул. "Иван Вазов" – ул. "Индустриална" – ул. "Петко Задгорски" – бул. "Захари Стоянов" – ул. "Въстаническа" – Терминал Меден рудник
При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.
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