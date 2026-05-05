Специализиран екип от Военноморска база – Варна, от състава на Военноморските сили, е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит днес на плажа на град Бяла.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е била активирана по заповед на заместник-командира на Военноморските сили. Това е станало след постъпило искане от областния управител на Варна и с положителна резолюция от началника на отбраната, информира Burgas24.bg.

При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Специализираният екип е транспортирал апарата до Военноморска база – Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност.