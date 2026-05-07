По Черноморието днес ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°.

В Бургас

Минималната температура ще бъде 10°, а максималната – 15°.

Море

Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на ще бъде около 2 бала.

В страната

Минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, за София – около 9°. Днес значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°.

В планините

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.