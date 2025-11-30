Валери Божинов не успя да сдържи емоциите си в национален ефир, докато коментира здравословното състояние на Борислав Михайлов, приет в болница след инсулт.
Нападателят, който е играл за Манчестър Сити и Ювентус, пожела бързо възстановяване на героя от САЩ `94 и отправи емоционално послание към българската нация.
"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи.
Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас“, коментира в предаването "Арена Спорт" Божинов през сълзи.
Той добави и апел към всички българи за единство и подкрепа:
"На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война“, завърши бившият национал.
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се случи с Боби Михайлов
©
Още от категорията
/
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
28.11
Силни емоции с богато и ексклузивно съдържание за всички вкусове - в света на Arena каналите на Vivacom
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се ...
09:08 / 29.11.2025
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:40 / 28.11.2025
Видео с родна красавица стана хит в мрежата
22:39 / 28.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
22:38 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.