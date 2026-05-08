Впечатляваща инсталация от 109 розови фламинго посреща Giro d’Italia в Бургас, превръщайки входа на града в смел визуален ориентир. Разположени на пътен възел "Тромпета“ по трасето I 9 Сарафово–Бургас, птиците фламинго образуват динамична линия, която съпровожда колоездачите при влизането им в града.

Символиката на инсталацията

Авторът на инсталацията е бургаският художник Георги Андонов. Вдъхновен от 109-годишната история на Giro d’Italia, той създава 109-те фигури на фламинго като символ на всяка една година от легендарното състезание – почит към издръжливостта, духа и непрестанния стремеж напред, които определят характера на легендарното състезание.

Фламингото – символ на Бургас

Фламингото е избрано не само заради своята елегантност. През последните години тези птици се превърнаха в част от съвременната идентичност на Бургас, намирайки дом в Атанасовското езеро – място на природен баланс и хармония.

Техният розов цвят естествено се свързва с най‑желаната фланелка в Giro d’Italia – Maglia Rosa, създавайки общ визуален език между природата на Бургас и духа на състезанието.

Разположени по трасето, фигурите на фламинго създават ритъм – визуален пулс, който следва движението на колоездачите. Те не са просто декор, а жива връзка между мястото и събитието, между Бургас и света.

Глобален обхват

Инсталацията ще бъде видяна от над 200 милиона зрители по света, превръщайки Бургас в сцена с международна разпознаваемост по време на Grande Partenza.

Сувенир за колоездачите

След финала на събитието всяка от участващите колоездачни формации ще получи по една фигура фламинго. Подписани от състезателите, те ще се превърнат в уникални символи на срещата между Бургас и световния спорт – спомен, който продължава да живее отвъд финалната линия.

Част от кандидатурата за Европейска столица на културата 2032

Бургас навлиза в ключов етап от своята културна трансформация, подготвяйки кандидатурата си за Европейска столица на културата 2032. Градът заявява амбицията си с ясна визия, в която културата, природата и общността се преплитат в устойчиво и вдъхновяващо бъдеще.

В този контекст домакинството на Grande Partenza на Giro d’Italia е много повече от спортно събитие – то е силен международен знак за отвореност, движение и европейски дух. Именно тези ценности стоят в основата на кандидатурата на Бургас и показват как градът свързва местната идентичност с глобалната културна динамика.