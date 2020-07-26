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Äîêàòî ÁÑÏ èñêà îñòàâêàòà íà Áîðèñîâ, Ñòàíèøåâ è Ãåðãîâ êðîÿò ïëàíîâå â Ãúðöèÿ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:56 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (2)169
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âèæ ãàëåðèÿòà
Èíòåðåñíà ñíèìêà-êîëàæ ñå çàâúðòÿ â ñðåäèòå íà ñîöèàëèñòèòå äíåñ. Äåí ñëåä êàòî ïðîâåäîõà òðàäèöèîííèÿ ñè ñúáîð "Áóçëóäæà“ âìåñòî íà èñòîðè÷åñêèÿ âðúõ, ñ ìèòèíã-ïðîòåñò íà æúëòèòå ïàâåòà ñðåùó óïðàâëåíèåòî íà Áîðèñîâ 3 â ñòîëèöàòà, ñðåä õèëÿäèòå ôîòîñè îò ïðîòåñòíîòî ñúáèòèå ñå ïðîêðàäíà ñíèìêà-êîëàæ, íà êîÿòî, ñïîðåä ëåâè àêòèâèñòè, íà 24.07.2020 ã. âå÷åðòà â çàâåäåíèå â Ãúðöèÿ ñà Ãåîðãè Ãåðãîâ è Ñåðãåé Ñòàíèøåâ. Ñíèìêàòà å ïðèäðóæåíà îò âòîðà - îò â÷åðàøíèÿ ïðîòåñò ñðåùó Áîðèñîâ è Èâàí Ãåøåâ, îðãàíèçèðàí îò Áúëãàðñêàòà ñîöèàëèñòè÷åñêà ïàðòèÿ.

Plovdiv24.bg íàó÷è, ÷å íàèñòèíà äâàìàòà ñúïàðòèéöè íå ñà ïðèñúñòâàëè íà â÷åðàøíèÿ ìèòèíã. Ñúùî òàêà íå å ïðèñúñòâàë è Ãåîðãè Òúðíîâàëèéñêè. Òîé å èìàë íà 24.07.20 ã. ðîæäåí äåí è ìîæå áè äðóãàðèòå ñà ïðàçíóâàëè íåãîâèÿò ïðàçíèê. Ïðèáëèæåíàòà äî òîçè êðúã íàðîäíà ïðåäñòàâèòåëêà Òåîäîðà Õàëà÷åâà ñúùî íå å óâàæèëà â÷åðàøíèÿò ìèòèíã.

Õàëà÷åâà è Òúðíîâàëèéñêè, êîèòî ñà íàé-áëèçêè äî Ãåîðãè Ãåðãîâ ÿâíî ñà ïîëó÷èëè äåïåøà îò íåãî äà íå ñå ÿâÿâàò íà ïðåìåñòåíàòà â Ñîôèÿ "Áóçëóäæà“, òúé êàòî ñàìî äâàìà îò íåãîâîòî Èçïúëíèòåëíî áþðî ñà ïðèñúñòâàëè íà â÷åðàøíèÿ ïðîòåñò. Âñè÷êè äðóãè èëè ñà ñïàçèëè ÷èííî çàïîâåäòà íà îëèãàðõà, êàêòî ñìÿòàò ñîöèàëèñòèòå, èëè ñà ñïîäåëèëè, ÷å ñà íà "ïëàíóâàíà ïî÷èâêà“.

Îùå ïî-ãîëÿìà å íåãàòèâíàòà ðåàêöèÿ êúì íåïðèñúñòâàùèòå Ãåðãîâ è Ñòàíèøåâ â÷åðà è êúì òÿõíàòà ñâèòà, çàùîòî òå äâàìàòà áÿõà åäíè îò ÿðîñòíèòå ïðèâúðæåíèöè íà èäåÿòà çà êîàëèöèÿ ìåæäó ÁÑÏ è ÃÅÐÁ.

Plovdiv24.bg ïðèïîìíÿ, ÷å ïî âðåìå íà êàðàíòèíàòà Ãåîðãè Ãåðãîâ èçëåçå â òåëåâèçèîííî èíòåðâþ â ïîäêðåïà íà Áîéêî Áîðèñîâ è ìåðêèòå ñðåùó COVID-19, íî òîãàâà íå ñàìî ìåñòíèòå ñòðóêòóðè, à è îò öÿëàòà îðãàíèçàöèÿ íà íàöèîíàëíî íèâî çàâàëÿõà ïðîòåñòíè-ïèñìà ñðåùó íåãî è äîðè èñêàõà íåãîâàòà îòñòðàíÿâàíå êàòî ÷ëåí.



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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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13:51 / 24.07.2020
Âàæíî çà ïúòóâàùèòå êúì Áóðãàñ: ÌÂÐ ïðåïîðú÷âà àëòåðíàòèâíî òðàñå çàðàäè î÷àêâàíîòî àâòîøåñòâèå
14:17 / 24.07.2020
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12:03 / 24.07.2020
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16:38 / 24.07.2020
Òîïàñòðîëîæêà: Áîðèñîâ å ëèäåð, Ðàäåâ íÿìà äà èìà âòîðè ìàíäàò, Ñëàâè Òðèôîíîâ å àóòñàéäåð
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