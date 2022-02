Нина Добрев: Родих първото си бебе

© "Родих първото си бебе. Филмово бебе.“ – по този провокативен начин Нина Добрев обяви, че първият филм, на който е режисьор, е представен пред публика.



На фестивала Mammoth бе прожектирана нейният пръв късометражен филм "The One".



"Заченах го преди няколко години, носех го със себе си наистина дълго време и най-накрая за първи път го видях пред публика. Беше толкова специално да споделя това интимно преживяване с всички на фестивала“ – разказа повече за емоциите си актрисата с български корени.



Психологическият трилър "The One" проследява един ден на майка със сина си в парка.



Актрисата е и автор на сценария, създаден с помощта и на Уил Франк, пише ladyzone.bg.



Нина Добрев благодари на хората, които са я подкрепяли, докато е осъществявала този проект.Тя сподели и че това е само първата глава от нейното "родителство“. За филма получава вдъхновение от Дейвид Финчър и Мартин Скорсезе.Явно да бъде и зад камерата, когато се снима филм й е харесало. Ще следим с интерес и следващите й проекти.