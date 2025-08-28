Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика

© Дясната ръка от статуя на Херакъл, над човешки ръст, откри току-що екипът на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика. Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака – неизменен атрибут на този митичен герой.



На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.



Сега тези причини вече не съществуват, така че се очаква скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.