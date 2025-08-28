ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.
Сега тези причини вече не съществуват, така че се очаква скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"ВОДА" ще представи нестандартна инсталация и интересна изложба
17:00 / 27.08.2025
Димитър Маринов ще преподава в Бургас
15:06 / 27.08.2025
Защо имаме тъмни кръгове под очите?
11:19 / 27.08.2025
Ето колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт
10:34 / 27.08.2025
Продължителната работа на бюро може да причини хронична болка, му...
10:34 / 27.08.2025
Плагиатството в ерата на изкуствения интелект – ако го питат, ще ...
09:00 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета