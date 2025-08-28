Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
Автор: Георги Кирилов 13:34Коментари (0)128
©
Дясната ръка от статуя на Херакъл, над човешки ръст, откри току-що екипът на проф. Вагалински при разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика. Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака – неизменен атрибут на този митичен герой.

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването.

Сега тези причини вече не съществуват, така че се очаква скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя.



Още по темата: общо новини по темата: 24
17.07.2025 »
04.07.2025 »
26.06.2025 »
24.06.2025 »
18.06.2025 »
30.05.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"ВОДА" ще представи нестандартна инсталация и интересна изложба
17:00 / 27.08.2025
Димитър Маринов ще преподава в Бургас
15:06 / 27.08.2025
Защо имаме тъмни кръгове под очите?
11:19 / 27.08.2025
Ето колко струва годежният пръстен на Тейлър Суифт
10:34 / 27.08.2025
Продължителната работа на бюро може да причини хронична болка, му...
10:34 / 27.08.2025
Плагиатството в ерата на изкуствения интелект – ако го питат, ще ...
09:00 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Изграждане на Национална детска болница в София
Зелен преход
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: