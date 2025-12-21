Никола Цолов навършва днес 19 години.
Талантът ни направи страхотна 2025-а година, в която стана вицешампион във Формула 3, подписа за следващия сезон с Формула 2, а като бонус получи и възможността да участва в последните два състезателни уикенда от сезон 2025 във Формула 2 поради контузия на Пепе Марти.
В тях 18-годишният българин направи страхотен дебют за "Кампос Рейсинг" независимо, че за първи път караше и в Катар, през миналата седмица, и в Абу Даби, през тази.
Пилотът ни дори стигна до първи подиум за българин въобще в историята на Формула 2. Това се случи в спринт на Гран при на Абу Даби, а днес на пистата "Яс Марина" Цолов финишира 12-и.
С представянето си в тези два уикенда "Българския лъв" зае 18-о място в генералното класиране на Ф2 след края на целия сезон. Той взе общо 12 точки. С по-малко от него приключиха цели 9 пилота, а радващото е, че Цолов ги спечели в едва 2 от общо 14 уикенда и то при условие, че нямаше време да се настрои от болид на Ф3 за такъв във Ф2.
От Формула 3 също не забравиха Никола:
"Честит рожден ден, Никола!
Българския лъв навършва 19 години днес", написаха за него в социалните мрежи.
Екипът на "Фокус" пожелава на Никола Цолов много успехи на пистата и в живота, както и крепко здраве и бъдеще във Формула 1!
Звездата на България във Формула 2 Никола Цолов е рожденик днес
© FB: FIA Formula 3
