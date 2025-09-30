Любо Ганев призова: Елате да посрещнем момчетата, имат нужда от вас

© bgvolleyball.com Президентът на Българската федерация по волейбол - Любомир Ганев, говори пред медиите след завръщането на националния ни тим от Световното първенство във Филипините.



"Радвам се, че момчетата започват да го усещат. Това е нещо страхотно. Показахме, че имаме задружен отбор като състезатели, щаб и федерация. Всеки си свърши неговите неща, затова резултатите се получават. Със сигурност ще продължи, защото това е първата година, в която този отбор играе заедно. Миналата година Алекс Николов и Мартин Атанасов бяха контузени. Догодина имаме Лига на нациите и домакинско Европейско първенство. Надявам се момчетата да трупат победи и да ни правят щастливи. Направихме невероятен скок и в ранглистата, започнахме годината 21-и, сега сме 9-и. Даже ние сме отборът с най-голям прогрес на Световното. Трябва юли месец 2028 г. да сме на 7-8 място в ранглистата, за да се класираме на Олимпийските игри. Каквото дава държавата, трябва да целуваш ръка, но това няма как да стигне за такива цели. Ние трябваше да презаверяваме билетите 4 пъти, платихме допълнително 20 000 евро. Условията, които подсигуряваме на момчетата, а и не само на тях, са такива, че да не им липсва. Няма нещо, което някой треньорски щаб е поискал и ние да не сме го правили. Работим много, като чукаме на всяка врата – на институции, общини и т.н. Цените постоянно се вдигат, най-голямото перо са пътуванията. Момчетата получиха малко над 500 000 хиляди долара от министъра, а също и от нас 450 000 долара. Миналата година казах на отбора, че ако се класират в осмицата във VNL или Световното, приходите са 50-50% за вас и федерацията, ако сте в шестицата – 60/40 и т.н., като при първо място 100% от приходите отиваха за тях. Затова сега те ще получат 90% от приходите от Световното. Бюджетът на Италия е 55 милиона евро, а нашият е малко над 10 милиона лева. Малко над половината получаваме от Министерството. Другото си търсим и намираме сами – с продажба на билети, партньори, трансферни такси. Голяма част от трансферите връщаме на клубовете. Още 2 милиона лева ни трябват, за да си позволяваме да действаме спокойно. Ние откраднахме много неща от Италия, първо като организация на федерацията, след това по организацията на тренировъчния процес. Една стотинка не получаваме от държавата за заплата на Бленджини. Не мога да му взема билет, екипировка и т.н. Министерството ги дава тези пари, но трябва да ги върнеш обратно. Каквото сме могли да откраднем от Италия, сме откраднали. Там се работи много професионално. Може би трябва клубовете да намерят още повече помощ, надявам се това да стане по-лесно с този резултат. Състезателите се създават в клубовете, в националния отбор само се шлайфат. Аз, естествено, че съм оптимист. Знаехме, че резултатите ще дойдат с такъв специалист като Кико Бленджини и такива състезатели, които побеждават от много малки. Колкото и да ми е тежко, опитвам да осигурявам добри условия. Начертахме път, който да ни отведе до Лос Анджелис през 2028 г. Малко изпреварихме събитията, но когато победихме Германия, знаех, че сме поне на полуфинал. Видях как играят нашите, а и останалите. По време на подготовката, която бе месец и половина, ние предпазихме момчетата от медийния шум. Догодина имаме Европейско в България, ще имаме време да подгреем публиката. Всеки иска да говори със звездите на отбора, но ние сме отбор и се постарахме всеки да получи своето отразяване. Кико ми каза, че в първите 2 седмици в Самоков са им скъсали шушоните, но никой не е гъкнал. Аз още от полуфиналния мач съм със свито сърце, защото знам какво направиха тези момчета. България жадува за такова нещо, радвам се, че го донесохме на хилядите българи и затова им благодарих на всяко интервю. Радвам се, че тези момчета ще изживеят тези хубави моменти, както и аз съм ги изживял. Аз няма да издавам каква ще бъде организацията, но ще направим посрещане, каквото заслужават. Елате да посрещнем момчетата, имат нужда от вас. Виждате какво правят момчетата след всеки мач. Те ми казаха, че тепърва имат мачове след победата над САЩ. Аз благодарих на момчетата, като им връчих плакетите. Те дадоха пример на всички хора“, завърши Любо Ганев.