Бившият диагонал на националния отбор на България Цветан Соколов ще играе в Дея спорт през следващия сезон.
"Да, подписахме с Цецо Соколов. Договорът е за 1 + 2 години. Постигнал е страшно много в чужбина, желанието му е да се прибере при семейството си в България. Избра Бургас, избра Дея, за което му благодарим", заяви президентът на клуба д-р Александър Маджуров, цитиран от "24 часа".
В отбора Соколов ще се събере с бившите си съотборници от националния отбор Валентин и Георги Братоеви.
През изминалия сезон той защитаваше цветовете на турския Халкбанк, с който спечели бронзовите медали в тандем с Матей Казийски и Радостин Стойчев.
36-годишният диагонал е предпочел бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция. През годините е бил част от италианските Тренто, Кунео и Либе, турския Халбанк, руските Зенит (Казан) и Динамо (Москва).
С националния отбор на България е бронзов медалист от европейското първенство през 2009 г.
