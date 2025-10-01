Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (17)
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Автор: Илиана Пенова 11:59Коментари (0)77
©
Президентът Румен Радев прие в Президенството волейболистите, донесли безкрайна радост на българския народ - мъжкият национален отбор!

На церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2  Радев удостои волейболистите, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол с почетни плакети.

"Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече. Вие ни донесохте велика обединяваща емоция, която ни припомни славното Американско лято от 1994 г. Няма да се обръщам към вас с "момчета". Бяхте момчета, когато дойдохте преди 2 години след бронза от Катар. Днес в Гербова зала сте достойни български мъже, приели да отстояват честта на родината". С тези думи се обърна към българските "лъвове" Румен Радев.

"Преди две години ви споделих, че сте лъч надежда. Днес мога да заявя, че сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е много повече от спортен триумф. С всяка извоювана точка извайвахте пред очи една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, а с труд, воля и отговорност", заяви президентът.
Още по темата: общо новини по темата: 35
01.10.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Мирослав Косев: Няма време за отпускане
 Барса и ПСЖ приковават всички погледи върху себе си
 Нефтохимик и Несебър търсят нови победи, а Созопол - излизане от кризата
 Александър Везенков с уникален старт на сезона в Евролигата
 Джанлоренцо Бленджини пред "Фокус": Да усещаш любовта на обикновените хора е най-важното!

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: