© ОДМВР-Варна виж галерията 21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения във Варна. Това съобщиха от полицията в крайморския град.



Инспекцията бе осъществена от служители на "Криминална полиция" и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново е била установяване на малолетни и непълнолетни лица без придружител след 22:00 часа.



При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна бяха проверени: пет питейни заведения и 380 лица.



Инспектиращите служители на реда са константирали, че се наблюдава тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител след 22:00 часа. От полицията заявяват, че проверките за установяване на нарушения по крайморските заведения ще продължат до края на летния сезон.