Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
Автор: ИА Фокус 16:15Коментари (0)104
© ОДМВР-Варна
виж галерията
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения във Варна. Това съобщиха от полицията в крайморския град. 

Инспекцията бе осъществена от служители на "Криминална полиция" и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново е била установяване на малолетни и непълнолетни лица без придружител след 22:00 часа. 

При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна бяха проверени: пет питейни заведения и 380 лица. 

Инспектиращите служители на реда са константирали, че се наблюдава тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител след 22:00 часа. От полицията заявяват, че проверките за установяване на нарушения по крайморските заведения ще продължат до края на летния сезон.



Още по темата: общо новини по темата: 126
06.08.2025 »
26.07.2025 »
25.07.2025 »
21.07.2025 »
21.07.2025 »
20.07.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе ...
13:42 / 09.08.2025
Военното министерство няма точен график кога ще пристигнат остана...
13:37 / 09.08.2025
Адът в Солинген: Семейството, което оцеля по чудо, след като падн...
11:37 / 09.08.2025
Сменяме левове в евро в 2203 пощенски станции
11:33 / 09.08.2025
Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана - ...
11:33 / 09.08.2025
Лоша новина за цената на олиото
11:31 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Собственик на пицария в Созопол, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:41 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:25 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече избират нови търговски маршрути
12:04 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емоциите си
22:51 / 08.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
България в еврозоната
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Пожари 2025
ГДБОП разби най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: