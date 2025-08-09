ЗАРЕЖДАНЕ...
|21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
Инспекцията бе осъществена от служители на "Криминална полиция" и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново е била установяване на малолетни и непълнолетни лица без придружител след 22:00 часа.
При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна бяха проверени: пет питейни заведения и 380 лица.
Инспектиращите служители на реда са константирали, че се наблюдава тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител след 22:00 часа. От полицията заявяват, че проверките за установяване на нарушения по крайморските заведения ще продължат до края на летния сезон.
