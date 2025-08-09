ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подводните археолози с голям удар в Несебър
Месамбрия. Така траките нарекли селището, което изградили преди 3200 години на мястото на днешния Несебър. Векове по-късно полуостровът станал елинска колония, а след това бил завладян от римляните. В началото на 9-ти век след обсада, водена от хан Крум, градът станал част от българската държава.
След като няколко пъти морето поглъщало територии от полуострова, днес огромна част от древния Несебър все още е под вода. Това лято обаче подводните археолози успяват да отвоюват от морското дъно нови архитектурни свидетелства за мащабите на античния град. Открити са крепостни стени и вълноломи, разказват изследователите от Центъра за подводна археология в Созопол.
"Изследваме една антична стена, направена от големи квадри. Особено интересно през този сезон е, че под нея открихме система от дървени греди, изключително големи и масивни дървени греди, много добре запазени от Античността до днес, с които е бил укрепен глинестият терен в тази част около полуострова. И освен това откриваме много забити колове в терена около крепостта, с които допълнително се е заздравявал този крайбрежен терен. Предстои да вземем проби от дървените греди и колове, за да ги изпратим за радиовъглеродно датиране и по този начин ще установим кога е била построена тази стена", обясни д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология в Созопол.
Подводните археологически находки и в момента са защитени от режимите за опазване на културните богатства, но вече се планира да бъдат включени и в границите на архитектурно-историческия резерват на Месамбрия. А още тази есен ще продължат по-задълбочените проучвания на потъналия град.
Заедно с българските археолози, в изследванията това лято се включиха и осем чуждестранни студенти. Те идват чак от Канада и САЩ, за да усвоят тънкостите на подводните разкопки. "Избрах тази школа в България, защото тук под водата могат да се изследват едновременно различни периоди от античната история. Да бъдем част от подобни открития – това е възможност, която се получава веднъж в живота", казва Конър.
"Всички те подготвят отчети за своята работа в рамките на тази школа пред техните университети и институти и по този начин представят подводното културно наследство на България пред една много широка международна аудитория", обясни д-р Прахов.
След задължителния инструктаж на сушата, на морското дъно археологическите мисии изискват отлично усвоени леководолазни умения, информира Nova. Обучението включва също и прецизно търсене с уреди, разпознаване и внимателно съхранение на всички артефакти, открити в процеса на обучението. От важно значение е и точният опис на находките, както и картирането на цялата акватория, така че подводните археолози да не пропуснат нито едно ценно откритие в потъналото пристанище.
