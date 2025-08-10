Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!

© Земетресение бе усетено в Бургас преди минути, предава репортер на Burgas24.bg. По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център е имало трус с магнитуд 6.0 в Западна Турция, на територията на Балъкесир, Турция в 19:53 ч. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а земетресението е било усетено и в съседните държави – България и Гърция.



В Бургас бе получено съобщение за очаквано земетресение на мобилните телефони.



Жители на Бургас и градове от югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.