|Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
В Бургас бе получено съобщение за очаквано земетресение на мобилните телефони.
Жители на Бургас и градове от югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.
Aнонимен
преди 12 мин.
