Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
Автор: Иван Сотиров 20:10Коментари (1)3469
©
Земетресение бе усетено в Бургас преди минути, предава репортер на Burgas24.bg. По данни на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център е имало трус с магнитуд 6.0 в Западна Турция, на територията на Балъкесир, Турция в 19:53 ч. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а земетресението е било усетено и в съседните държави – България и Гърция.

В Бургас бе получено съобщение за очаквано земетресение на мобилните телефони.

Жители на Бургас и градове от югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.








Aнонимен
преди 12 мин.
0
 
 
" Огън да ви гори и да ви изпепели !" . Да се задавите от алчността си, злобата си и завистта ви към българите от български произход, които населяваме територията на Република България извън двете ни черноморски области - Бургас и Варна.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
