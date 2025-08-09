ЗАРЕЖДАНЕ...
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
По думите на Божанов, в района се извършват археологически разкопки, а крепостта на носа би могла да се превърне в туристическа атракция. Той подчерта, че Министерството, което се разпорежда с имота, е трябвало да анализира ситуацията и да прецени отделянето на крепостта и на частите с претенции, преди да се премине към последващи действия.
Божанов допълни, че инициативите за продажба на имоти с реално отпаднала необходимост могат да бъдат положителни, но само при наличието на ясни критерии и адекватна подготовка.
