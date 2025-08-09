Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост

© Съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов критикува държавата за липсата на задълбочен анализ при определянето на нос "Червенка“ в община Созопол като имот с отпаднала необходимост. Той посочи, че теренът е сред най-големите включени в списъка на Министерския съвет, но към него има реституционни претенции и висящи съдебни дела, които все още не са приключили.



По думите на Божанов, в района се извършват археологически разкопки, а крепостта на носа би могла да се превърне в туристическа атракция. Той подчерта, че Министерството, което се разпорежда с имота, е трябвало да анализира ситуацията и да прецени отделянето на крепостта и на частите с претенции, преди да се премине към последващи действия.



Божанов допълни, че инициативите за продажба на имоти с реално отпаднала необходимост могат да бъдат положителни, но само при наличието на ясни критерии и адекватна подготовка.