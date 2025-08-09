ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
Евакуирани са 40 души, които са настанени в дома за възрастни с увреждания в с. Славянци. Все още няма опасност за жителите на с. Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава.
Кметът е свикал кризисния щаб и се взимат решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра. В момента огънят е между двата завода и има опасност за "Винекс Славянци" да бъде обхванат от стихията.
Шато "Зеланус" за съжаление няма да бъде спасено, поне по данни на огнеборците, които са на терен. Повикан е хеликоптер, който се очаква всеки момента да се включи в засасителните действия.
Пожарът е тръгнал вчера от с. Балабанчево, минал през с. Бероново, Сунгурларе, с.Скала и в момента в с.Славянци.
9 противопожарни екипа са на място, доброволци се включват в борбата с огъня.
