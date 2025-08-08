Новини
6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
Автор: Петър Дучев 10:33Коментари (3)192
© Илюстративна снимка
Тежък пътен инцидент с починало момче е регистриран снощи малко преди 23.00ч. на пътя между Велинград и село Кръстава.

16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет “Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.

Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.

Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.








Лека му пръст на момчето, добре че не е убил някой с тоя мотор!
+2
 
 
Естественият подбор си казва думата
+1
 
 
НЕКА!!!!! ТОВА ДА Е УРОК НА ВСИЧКИ С МОТОРИ!!!!!
Статистика: