ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|6-годишен загина, след като с мотора на баща си се блъсна в крава, друг младеж е в болница
16-годишен и неправоспособен тийнейджър от село Кръстава взел мотоциклет “Сузуки", собственост на неговия баща и решил да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов 16-годишен връстник от същото село.
Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост младежът се блъснал в намиращо се на пътя селскостопанско животно-крава. В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета е починал на място.
Екип на спешна помощ е транспортирал другия тийнейджър до МБАЛ-Велинград, където е настанен за лечение. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Велинград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 40 мин.
0
преди 1 ч. и 28 мин.
+2
преди 1 ч. и 39 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Има ли "скрито поскъпване" на хранителните продукти?
11:16 / 08.08.2025
Микробус се запали на магистрала "Тракия"
10:19 / 08.08.2025
Детска игра е подпалила Шуменското плато
10:02 / 08.08.2025
Нов много опасен наркотик заплашва Европа!
10:00 / 08.08.2025
Морската вода ни дехидратира, какво е решението
08:45 / 08.08.2025
Защо шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
09:03 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета