Бившият директор на 138-о училище: Не съм монтирал аз камерите
"Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи. Заместник-директорите също наблюдаваха камерите", каза още той.
"Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Аз нямах достъп до камери в тоалетните", заяви Евтимов.
Той изрази предположение, че камерите са посавени преди назначването му, вероятно през 2017 година.
