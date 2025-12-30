Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално, но нямах представа, че има камери в тоалетните. Това заяви бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов през журналисти."Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи. Заместник-директорите също наблюдаваха камерите", каза още той."Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Аз нямах достъп до камери в тоалетните", заяви Евтимов.Той изрази предположение, че камерите са посавени преди назначването му, вероятно през 2017 година.