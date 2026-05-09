В този ден честваме Деня на победата - победата във Втората световна война, най-голямата трагедия в човешката история. Отбелязваме днес и Деня на Европа - на просперираща и мирна Европа, за каквато мечтаеха нейните създатели. И точно на този ден, когато светът отново е разкъсан от конфликти, имаме огромен дълг - както нашите родители ни завещаха мир, така и ние трябва да го завещаем на нашите деца. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод Деня на Европа. Държавният глава и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма, предаде репортер на ФОКУС.
Йотова коментира и очакванията към новото правителство по отношение на външната политика.
"Това според мен е част от пропагандата на неговите опоненти. Само че кампанията свърши, изборите свършиха и аз силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения", каза тя.
По думите ѝ България трябва да отстоява гласа си в Европейския съюз.
"Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни“, посочи Йотова.
