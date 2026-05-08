Никой от нас не е тук по историческа случайност. Всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха на площадите. Защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров, информира Burgas24.bg.
"За два месеца служебното правителство показа нещо просто:
Че властта може да има гръбнак.
Че може да се говори с имена.
Че в управлението може да има почтеност не като лозунг, а като практика.
Оставяме една изправена държава. И едно изправено общество.
Затова очакванията сега са огромни.
Особено, когато новият кабинет има непоклатима подкрепа и в парламента, и в президентството.
Срещу нас имаше удари, саботажи и откровена ярост от хората, които са свикнали да приемат държавата като лично удобство.
Не предавайте гражданите и властта на тях!
Не допускайте законът отново да зависи от телефона!
Не се страхувайте от истината, а от тези, които я премълчават!
Животът на едно правителство не се измерва само в месеци или години.
Наследството му е в това дали е оставило след себе си повече страх, или повече свобода.
Нашето време беше време на нормалност. Беше време на почтеност. И време на законност.
Нека това време не свърши тук и сега!“, написа още той.
