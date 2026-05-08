Никой от нас не е тук по историческа случайност. Всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха на площадите. Защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров, информира Burgas24.bg.

"За два месеца служебното правителство показа нещо просто:

Че властта може да има гръбнак.

Че може да се говори с имена.

Че в управлението може да има почтеност не като лозунг, а като практика.

Оставяме една изправена държава. И едно изправено общество.

Затова очакванията сега са огромни.

Особено, когато новият кабинет има непоклатима подкрепа и в парламента, и в президентството.

Срещу нас имаше удари, саботажи и откровена ярост от хората, които са свикнали да приемат държавата като лично удобство.

Не предавайте гражданите и властта на тях!

Не допускайте законът отново да зависи от телефона!

Не се страхувайте от истината, а от тези, които я премълчават!

Животът на едно правителство не се измерва само в месеци или години.

Наследството му е в това дали е оставило след себе си повече страх, или повече свобода.

Нашето време беше време на нормалност. Беше време на почтеност. И време на законност.

Нека това време не свърши тук и сега!“, написа още той.